Moosburger „Shoaf-Bauer“ wird noch nachhaltiger

Eine nachhaltige und achtsame Landwirtschaft im Einklang mit der Natur zu betreiben, ist die Philosophie von Thomas Koch, der auf seinem Witternig-Hof bei Moosburg als „Shoaf-Bauer“ mehr als 200 Mutterschafe verschiedener Rassen hält. „Das funktioniert am besten, wenn Bauer oder Bäurinnen mit den Leuten gemeinsam die landwirtschaftliche Zukunft vorantreiben, wenn wir die Menschen noch stärker in Kontakt mit unserer Landwirtschaft bringen“, meint Koch. Am Witternig-Hof, wo die Schafe in offenen Ställen und auf Weiden leben, werden neben Frischfleisch auch Schafwolle und Lammfelle angeboten. Dort leben auch Wildmasthühner.