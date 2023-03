Salzburg AG senkt Stromtarife um 27 Prozent

Gaspreis wurde nicht erhöht

Die Situation am weltweiten Energiemarkt war bzw. ist nach wie vor sehr angespannt. Insbesondere bei den Gaspreisen hat man im letzten Jahr noch nie dagewesene Preissteigerungen an den internationalen Börsen beobachten können. Die Salzburg AG konnte trotz dieser extremen Verwerfungen am Energiemarkt den Gaspreis auf einem im österreichweiten Vergleich sehr günstigen Preisniveau halten.