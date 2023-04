Warum Selbstbefriedigung kein Tabu sein sollte

Bei „Let‘s Talk About Sex - mit Sandra Spick“ geht es dieses Mal um die Selbstbefriedigung: so wichtig und doch immer noch so tabu. Dabei ist die Selbstliebe die Garantie für erfülltere Sexualität. Bei vielen fangen die Probleme aber schon mit der Bezeichnung der weiblichen Lustorgane an. Viel zu oft wird von „da unten“ gesprochen. Manche verwenden anatomisch falsche Begriffe wie: Vagina.