„Leute fragen, was sie für Kündigung tun müssen“

Akuter Lehrermangel, mangelnde Wertschätzung, überlastetes Personal: „Ich habe in meinen über 40 Jahren als Lehrer in Beratungsgesprächen nie erlebt, bis vor ein, zwei Jahren, dass mich Leute fragen, was sie tun müssen, dass sie kündigen können“, sagt Josef Gary Fuchsbauer, Bundeskoordinator der Österreichische Lehrer -Initiative - Unabhängige Gewerkschafter (ÖLI-UG) im krone.tv-Talk mit Jana Pasching. Es sei der Normalfall, dass Lehrkräfte über 40 Stunden Arbeitszeit hinauskommen. Seitens der Politik müsse man dazu stehen, dass Bildung etwas kostet.