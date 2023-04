Fahrer stürzt von Lkw, Palette kracht auf Arbeiter

Gleich zweimal ereigneten sich am Dienstag und Mittwoch in Tirol Arbeitsunfälle, die mit einer Kopfverletzung endeten: Ein Lkw-Fahrer stürzte in Kramsach von der Ladefläche, ein Arbeiter in Erl wurde von einer aus zehn Meter Höhe herabfallenden Palette am Kopf getroffen.