Ostern kommt: Das Tanken wird jetzt wieder teurer!

Preisvergleich lohnt sich

Kräftig sparen lässt sich mit einem Preisvergleich aber dennoch, wie ein Blick auf den Spritpreisrechner (spritpreisrechner.at) zeigt. So kostete am Mittwoch am frühen Nachmittag Diesel an den günstigsten Stationen im Land ab 1,529 Euro, Super war in Enns sogar um 1,458 Euro zu bekommen (siehe Grafik unten).