Motocross-Unfall: Bub (7) bricht sich beide Beine

Ungebremst von der Strecke

Der kleine Pilot nahm an einem Jugendtrainingslager in Langenlois im Bezirk Krems teil. Nach mehreren Runden passierte in einer Steilkurve das Unglück. Der Siebenjährige dürfte die Bremse nicht erwischt haben. Durch das zu hohe Tempo kam er von der Strecke ab und stürzte.