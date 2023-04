So wird süßer Teig zu lebendigem Ostergebäck

Aus dem Zopf wird eine Henne

Mittlerweile bereue ich meine Kleiderwahl: Die Backstube ginge ohne weiteres als milde Sauna durch. „Das Huhn wird schwieriger“, reißt mich Klaus in dem Moment aus meinem Selbstmitleid und teilt seinen Teigklumpen in drei gleich große Teile und ein Reststück. Wir rollen drei Stränge aus. Eine Seite wird dick, die andere viel dünner. An dem Ende drücken wir die Stränge zusammen und flechten einen Zopf. „Nicht zu fest ziehen“, rät Klaus, „sonst wird er zu lang.“