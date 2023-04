„Klimaregierung ist in Salzburg nötig“

30er innerorts, mehr Radwege und Busse

Was aus Sicht der Umweltschutzorganisation außerdem für weniger Autoverkehr in Salzburg sorgen würde? „Mehr Radwege, dichtere Takte bei den Busverbindungen und mehr Bahnangebote“, so Johannes Wahlmüller. Auch die Zersiedelung gehöre gestoppt, denn durch sie seien viele Salzburger auf ihr Auto angewiesen. Zwar würden in anderen Bundesländern noch mehr Wege im Pkw zurückgelegt werden, doch gebe es auch in Salzburg schon 569 Pkw pro 1000 Einwohner. Das bedeute einen Anstieg seit 2010 um neun Prozent.