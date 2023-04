Finnland ist NATO-Mitglied ++ Sex gegen Ecstasy

Die Nato hat ab sofort 31 Mitglieder. Finnland ist dazugekommen. Die Aufnahme Finnlands erfolgte genau 74 Jahre nach der Gründung der NATO am 4. April 1949 in Washington. Außerdem: Für Drogen sollen zwei Mädchen im Alter von 11 und 14 sexuelle Handlungen an einem 17- und 19-jährigen Burschen vorgenommen haben. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder.