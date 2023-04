Campus Lienz schult Legasthenie-Therapeuten

Deshalb setzt man am Campus Lienz auf eine umfassende Legasthenie-Therapeuten-Ausbildung. Diese startet bereits am 21. April und dauert vier Semester. Teilnehmer erhalten neben der Theorie auch Einblicke in praktische Abschnitte in die Hospitation oder in Fallstudien. „Der Fokus unserer Ausbildung liegt auf der kombinierten Vermittlung von diagnostischen und therapeutischen Kompetenzen, um eine größtmögliche Effektivität und Nachhaltigkeit gewährleisten zu können“, erklärt Wolsegger.