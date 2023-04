Tabuthema Brustkrebs: Emotionale Foto-Ausstellung

„Die Fotografien sollen zum Ausdruck bringen, dass eine Krebserkrankung - so schrecklich sie auch sein mag, als Wiedergeburt verstanden werden darf“ - so die Zeilen von Manfred Baumann. Die Ausstellung „Rebirth“ kann man von 04. April bis 03. Mai 2023 in der Mahlerstraße 11 in Wien besuchen. Sehen Sie Einblicke, Interviews und mehr im Video!