Neuer Chef der Kelag-Kommunikation

Der 56-jährige Alexander Tarzi hat bereits 27 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation. In den vergangenen neun Jahren leitete er die Kommunikation des Halbleiterherstellers Infineon Technologies Austria AG in Villach. Davor war er in der österreichweiten und globalen Kommunikation für Technologieunternehmen wie ABB Austria, Philips Austria und NXP Semiconductors tätig.