Experten rechnen noch mit bis zu 100 Nachbeben

Schock für Bevölkerung

Auch am Tag danach sitzt bei einigen der Schock noch immer tief. „Ich habe mich sehr erschrocken. Obwohl wir in einem Haus mit dicken Steinmauern leben, hat plötzlich alles gezittert. Und wenn man an das große Erdbeben in der Türkei und Syrien denkt, bekommt man es mit der Angst zu tun“, erzählt Ruth R., die nur wenige Hundert Meter vom Epizentrum entfernt lebt. Auch für Experten war das Beben am Palmsonntag etwas Besonderes. „Statistisch gesehen, kommt es in Kärnten alle 15 Jahre zu so einem Erdbeben“, erklärt Anton Vogelmann, Seismologe bei Geosphere Austria.