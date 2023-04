Pflegemangel schränkt auch Uni-Ausbildung ein

64 mehr Studienplätze für Graz

Dass die Medizinstudienplätze auch in Graz aufgestockt werden sollen (Details werden am Dienstag präsentiert), hält Polaschek in dem Schreiben ebenso fest: „Durch das Programm ,Uni-MedImpuls2030’ werden österreichweit bis zum Jahr 2028 gesamt 200 neue Studienplätze geschaffen.“ Für Graz wären das in Summe 64.