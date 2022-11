Aus für Medizin-Studium trifft auch junge Steirer

Neun Millionen Euro wollte die steirische Landes-Spitalsgesellschaft Kages für die Ausbildung von 60 Jungmedizinern an der privaten Wiener Sigmund-Freud-Uni bezahlen. Jetzt der Knalleffekt: Nachdem in einem Gutachten die Qualität der Ausbildung bemängelt worden ist, wird der Masterstudiengang Humanmedizin nun tatsächlich widerrufen. Jene 20 Studierende, die im Herbst das Fördermodell des Landes Steiermark in Anspruch genommen haben, sollen aber regulär weiterstudieren können, teilte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß in einer Aussendung mit.