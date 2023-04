So fährt es sich mit einem „Polarstern“

Die erste Bekanntschaft mit dem schwedischen Elektroauto habe ich bei Probefahrten im Montafon gemacht, wo generell stark auf E-Mobilität gesetzt wird. Der elegante Elektro-Schlitten hat sich glänzend in die verschneite Bergwelt eingefügt und sich als absolut wintertauglich erwiesen. Anschließend durfte ich den „Polarstern“ im Zuge einer Testwoche noch besser kennenlernen. Bis dato hatte ich mit Elektroautos wenig am Hut, woraus sich eine gewisse Eingewöhnungsphase ergab. Da ich weder Zuhause noch am Arbeitsplatz eine Ladestation habe, musste ich erst einmal recherchieren, wo ich am bequemsten und vor allem schnell das Auto laden kann. Ich war überrascht, wie viele Ladestationen es bereits in Vorarlberg gibt, dennoch scheiterte mein erster Versuch vor einem Lebensmitteldisconter. Beim zweiten Mal sollte es glücken: Ich entdeckte eine Schnellladestation ganz in der Nähe. Glücklicherweise war ein hilfsbereiter Mitmensch mit seinem Tesla vor Ort - er erkannte meine Unbeholfenheit und gab mir einen Crashkurs in Sachen Ladevorgang. Schließlich klappte es: Innerhalb weniger Stunden war die Batterie „voll“ und ich elektrisch auf den Straßen unterwegs. Das Fahrgefühl mit dem Polestar 2 war sehr angenehm und das Auto einfach zu handhaben. Dieses Fahrerlebnis hat mir die Skepsis vor E-Autos weitgehend genommen. Ob ihnen allein die Zukunft gehört, wage ich nicht abzuschätzen. Aber ein Schritt in die richtige Richtung sind sie in jedem Fall!