Kriegsrelikte im Packer Stausee entdeckt!

250 Kilo-Fliegerbombe in der Mur

Erst im Dezember des Vorjahres hielten Beteiligte in Feldkirchen den Atem an: Bei Grabungsarbeiten in der Mur wurde eine 250 Kilo schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden. Rund 30 Wohnhäuser wurden evakuiert, die Autobahn gesperrt und der Flugverkehr gestoppt, um das Kriegsrelikt zu entschärfen.