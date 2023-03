Eier-Knappheit: So ist die Steiermark gerüstet

Wobei die Steiermark in Sachen Legehuhn alle Trümpfe in der Hand hätte. Österreichweit liegt der Selbstversorgungsgrad bei Eiern bei 92 Prozent, in unserem Bundesland, in dem mehr als ein Drittel aller Legehennen leben (2.616.077), sogar bei 244 Prozent! Doch der Markt ist international, die Nachfrage nach Eiern hoch - vor allem durch Industrie und Gastronomie, welche Eipulver und vieles mehr für die Verarbeitung (Teigwaren, Kuchen) brauchen. Die Vermutung: Das “Nachfrage-Loch„, das sich sonst auch in der Steiermark nach Ostern auftut, wird heuer wohl ausbleiben.