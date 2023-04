1. FC Köln gegen Mönchengladbach ab 15.30 Uhr LIVE

Köln ist seit fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg und will gegen Gladbach im Derby wieder Zählbares mitnehmen. „Gladbach hat eine überragende Qualität in der Offensive. Sie haben eins der besten Teams, die es in der Bundesliga gibt. Es kommt sehr viel auf uns zu. Aber wir wollen gewinnen und ob das gelingt, wird das Spiel am Sonntag zeigen“, so Köln-Trainer Steffen Baumgart.