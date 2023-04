Neue Grabungen am St. Pöltner Domplatz drohen

Grabungen waren abgeschlossen

Die Schwarzen fordern nun in einer schriftlichen Anfrage an den Bürgermeister Aufklärung in der Causa. „Es ist von angeblich notwendigen Grabungsarbeiten an bereits fertiggestellten Teilen des Platzes die Rede“, zeigt sich ÖVP-Klubobmann Florian Krumböck von drohenden Extra-Kosten überrascht. Erst Ende Februar brachten die Grünen, wie berichtet, im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag für zusätzliche Baumpflanzungen ein. Aufgrund anscheinend vergessener Kanalanschlüsse sah die Opposition hier eine gute Gelegenheit, um hier in Sachen Grün nachzubessern. Aber auch die Ungewissheit über den Verbleib des Wochenmarktes sorge bei den Marktbeschickern für Unsicherheit.