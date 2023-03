Erster hoher Roter aus OÖ bekennt: Ich will Babler

Das heiße Rennen um den SPÖ-Parteivorsitz nimmt weiter an Fahrt auf. Die nächste Etappe spielt sich in Oberösterreich ab. Landtagsabgeordneter Erich Wahl bekennt als erster roter Spitzenfunktionär des Bundeslandes: „Ich unterstütze Andreas Babler!“ Bisher traute sich kaum ein Parteigrande, öffentlich zur Wahl von Babler aufzurufen. Schließlich tritt der Traiskirchener Bürgermeister gegen das „Partei-Establishment“ an.