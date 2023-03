40er im gesamten Stadtgebiet steht auf der Kippe

Seit Ende Juni des Vorjahres gilt in der gesamten Stadt Gmunden Tempo 40. So einfach wie es klingt, ist es aber nicht. Von der einheitlichen Regelung sind jene Straßen ausgenommen, in denen vorher schon langsamer gefahren werden musste – etwa in Wohnsiedlungen oder in Begegnungszonen. Auf den Landesstraßen bei den Stadteinfahrten ist zudem weiter ein 50er erlaubt.