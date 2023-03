Sex trotz Handicap dank Sexualbegleitung 

Bei „Let‘s talk about Sex - mit Sandra Spick“ geht es am Donnerstagabend um eines DER Tabu Themen in unserer Gesellschaft: Auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen haben ein Recht auf gelebte Sexualität. Diese können sie aber oft nur dank einer Sexualbegleiterin ausleben. Mit einer Dame, die als Sexualbegleiterin tätig ist, spricht Sandra Spick ab 22 Uhr auf krone.tv.