Selenskyj Rede im Parlament ++ König in Berlin

Am Donnerstag wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoübertragung an das Parlament, um Österreich und dessen Bevölkerung zu danken. Er betonte die Wichtigkeit jeder einzelnen Stimme der Unterstützung des Völkerrechts für die Ukraine und sprach über die Gräueltaten, die die Russen in seinem Land begehen. Jeden Tag verliere die Ukraine Menschen, darunter sowohl Soldaten im Einsatz als auch Zivilisten. Selenskyj betonte, dass es seinem Land nicht um Geopolitik oder militärisch-politische Angelegenheiten gehe, sondern darum, dass ein Mensch immer ein Mensch bleiben müsse. Es sei wichtig, moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein. Die FPÖ protestierte gegen den Auftritt des ukrainischen Präsidenten. „Er ist cleverer als unsere politische Elite“, meinte Herbert Kickl in einer Pressekonferenz nach der Rede.