Steirer bringen wieder den Frühling nach Wien

Skigondel zieht Gäste über Rathausplatz

1200 Protagonisten machten den Wiener Rathausplatz zum steirischen Dorf, er trägt auch die heimischen „Wahrzeichen“ - vom Friedenskircherl über den Grazer Uhrturm bis hin zur Buschenschank und urigen Almhütte. Eine Skigondel zieht die Gäste per Kran 45 Meter hoch über den Rathausplatz und liefert völlig neue Ausblicke. Der würzige Geruch von Käsespätzle zieht noch viel weiter in die Innenstadt - und hoffentlich richtig viele Leute an.