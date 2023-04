Fußbälle: Damit Ihre Welt rund ist

Fetzenlaberl und die Vorstadt

Und so wurde fast überall in Wien, aber vor allem in den äußeren Bezirken Simmering, Favoriten, Meidling, Hütteldorf, mit dem Fetzenlaberl gespielt. Auch auf dem Land war das nicht anders. Die ersten Bälle waren zudem braun und nicht weiß, was den Abendspielen nicht gerade guttat, zumal fast niemand das Spielgerät gut sehen konnte.