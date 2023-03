Vettel, Gabalier und Thiem „summen im Einklang“

Aber nicht nur sie machen sich für das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel stark, das sich dem Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt verschrieben hat. „Jeder kann mit einem Säckchen Blumensamen mehr Lebensräume für Bienen schaffen“, so Vettel. Und so fingen in den letzten zwei Jahren mehrere Hundert Hektar Wiesen zu blühen an - eine steirische Erfolgsgeschichte, die nun auch digital wird.