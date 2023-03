Charles III. will Beziehungen zu Berlin stärken

„Britisch-deutsche Freundschaft bleibt stark“

Auch Steinmeier betonte am Abend in seiner Tischrede die Stärke der deutsch-britischen Beziehungen. „Was auch immer vor uns liegt, ich weiß: Unsere deutsch-britische Freundschaft bleibt wichtig, und sie bleibt stark“, sagte Steinmeier. „Wie tief unsere Verbindung ist, spüren wir gerade in diesen Zeiten“, sagte er am Mittwoch laut Redetext unter Verweis auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.