„Hajduk würde mit Salzburg um Titel mitspielen!“

Passend dazu: So schön das Stadion auch sein mag hier in Split, ein Stadion alleine macht noch keine Stimmung - für die braucht man Fans - und von denen habt Ihr jede Menge: Trotz vergleichsweise wenig Erfolg seid Ihr DER Zuschauermagnet in Kroatien. Was ist das Geheimnis von Hadjuk Split?

Ich würde Dich gerne einladen zu einem Spiel, damit Du das siehst, was hier in 90 Minuten abgeht in unserem Stadion. Von Pfiffen bis Gesängen, da ist alles dabei. Wenn der Gegner zwei Minuten Ballbesitz hat, pfeift das ganze Stadion und es kommt eine gewisse Unruhe herein, die Nervosität steigt. Dann schießen wir ein Tor und es wird gesungen und gefeiert. Aber nicht nur die Leute im Stadion, die ganze Stadt, die ganze Region leben einfach für diesen Verein. Einer hat einmal zu mir gesagt: Hier wird zum Frühstück Hajduk gegessen, zu Mittag wird Hajduk gegessen und zum Abendessen auch. Überall ist Hajduk drinnen, in allen Lebensbereichen. Egal, ob jung oder alt, ein neugeborenes Baby wird gleich als Mitglied angemeldet. Jede Niederlage tut jedem weh - wenn Hajduk verliert, ist die ganze Stadt depressiv. Und wenn wir etwa in Zagreb bei Dinamo gewinnen, kann es sein, dass hier in Split ein paar Tausend Leute auf uns warten, um uns zu empfangen.