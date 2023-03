Karten für das Konzert von Chris Jagger gewinnen

Zwischen Rock, Blues & Country

Seine Solokarriere startete Chris wesentlich früher - 1973 erschien sein Solodebüt „You Know The Name But Not The Face“, vor zwei Jahren kam mit „Mixing Up The Medicine“ der bislang letzte Output ans Licht der Öffentlichkeit. Auf Letzterem befindet sich auch die Nummer „Anyone Seen My Heart?“, in dessen Video sich die beiden Brüder gemeinsam vor der Kamera zeigen. Chris machte einst Aufnahmen für David Geffens Asylum Records, sang auf Eric Claptons viertem Album „No Reason To Cry“ (1976) und organisierte in England Charity-Konzerte, bei denen sogar der Dalai Lama auftauchte und deren Einnahmen etwa an die Kriegsopfer von Bosnien oder nach Tibet gespendet wurden.