Bregenz stellt sich hinter Klimaaktivisten

Brief an den Bundeskanzler

In einem Schreiben an die Bundesregierung - unterzeichnet von Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Sandra Schoch (Grüne) - fordert die Stadt konkret, die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 km/h zu senken, keine neuen Öl- und Gasbohrungen zuzulassen und die Empfehlungen des österreichischen Klimarates umzusetzen.