Mehr Respekt! Ruf nach Profis ist nicht die Lösung

Elfer-Fauxpas in Linz

Dem Wiener bereitete zuletzt sein Elfer-Fauxpas bei LASK - Lustenau schlaflose Nächte, der Ruf nach Veränderung, Profi-Schiris wurde wieder laut. „Es wird in die Richtung gehen“, nickt Lechner. „Aber das ist auch eine Frage der Vertragsdauer, der Sicherheiten.“ Für ihn als 40-Jährigen zu spät. Und keine Lösung: „Die Erwartungshaltung ist zu groß. Wer Entscheidungen trifft, macht Fehler. In den anderen Ländern ist es nicht besser.“