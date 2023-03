Frostige Nächte rauben den Obstbauern den Schlaf

In der Nacht raus zu den Bäumen

Diese funktionieren wie ein Föhn, hüllen die Baumkultur mit Wärme ein. „Den hohen Gaspreis nehmen wir in Kauf. Wir beliefern auch den Handel, einen Ernteausfall wollen und können wir uns nicht leisten.“ Noch stehen die Öfen still. Aber: „Ich werde in der Nacht wieder aufstehen und aufs Thermometer schauen.“