Zweitgrößter Schuhhändler Deutschlands insolvent

Schuhhändler in der Krise

Zuletzt hatte es bereits zwei andere große Schuhhändler-Konkurrenten erwischt. Im September 2022 meldete Goertz Insolvenz an, im Dezember folgte Salamander. In diesen Tagen wurde auch J.H. Pölking GmbH & Co. KG von der Krise infolge der Corona-Pandemie erfasst.