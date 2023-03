Beim Radfahren auf die richtige Ausrüstung achten

Nicht nur auf das Fahrrad kommt es an: Ohne Sturzhelm Rad zu fahren ist inzwischen selbst für viele Erwachsene ein absolutes NoGo und all jene, die mit Kindern am Radweg unterwegs sind, sind sicher sowieso ihrer Vorbildfunktion sicher. Eine gesetzliche Helmpflicht gilt in Österreich aber nur für Kinder unter zwölf Jahren.