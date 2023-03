Beim Stern (Anm.: Erhalten alle Mannschaften, deren Punktezahl nach der Halbierung abgerundet wurde und damit auch Lustenau) kommen bei Ihnen Erinnerungen an das Vorjahr auf, als Sie mit der Admira abgestiegen sind. Das soll heuer nicht mehr passieren.

Admira und Hartberg waren letzte Saison die einzigen Teams, die ohne Stern ins Abstiegsrennen gingen. Dadurch wurden wir bei Punktegleichheit immer zurückgereiht, was schon sehr frustrierend war. Am Ende sind wir mit einem Punkt Rückstand abgestiegen. Das war extrem bitter und das möchte ich nicht noch einmal erleben.