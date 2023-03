„Wenn wir nicht ausziehen, droht die Delogierung“

Reconstructing erntet auch Kritik

Während das Land auf die Sanierung von Nachkriegswohnbauten und Co. setzt, scheinen Wohnungsgenossenschaften am Reconstructing-Modell mehr Gefallen gefunden zu haben. Alleine in den vergangenen zehn Jahren wurden kärntenweit zehn Projekte realisiert. Und es sollen noch mehr werden. Denn aktuell befinden sich acht weitere Projekte schon in der Umsetzungsphase.