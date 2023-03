Die schwarzen Kacheln des Kriegs und queere Räume

Im Zuge ihres Aufenthaltes entstanden in der Gmundner Keramik die Installation „Social Meditation“ und ihre bislang monumentalste Arbeit „Fragile City“. Die zunächst wie Kachelöfen anmutenden Objekte erinnern an zerbombte, ausgebrannte Häuser in Kiew und erzählen im figurativen Fries von Krieg und Flucht. Sie will damit nicht nur die Wucht des Krieges auf die Menschen aufzeigen, sondern auch die Rolle der Kunst neu ausloten. Sie sagt: „Kunst fragt: Wer sind wir? Was haben wir gemeinsam? Kunst verteidigt auch Menschenrechte.“