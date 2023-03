Russen feuern auf Scheinziele im Japanischen Meer

Die Übungen der russischen Pazifikflotte, von denen auch Videos verbreitet wurden (siehe oben), fanden eine Woche nach dem Besuch des japanischen Regierungschefs Fumio Kishida in der Ukraine statt. Kishida hatte sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Japan hat sich den westlichen Verbündeten angeschlossen und Russland wegen seiner Offensive in der Ukraine mit Sanktionen belegt.