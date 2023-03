Brutaler Mord in Salzburg +++ Klima-Demo eskaliert

„No more gas, no more oil“ und „We are unstoppable“. Das haben Klimaaktivisten und Protestanten heute Vormittag bei einer nicht angekündigten Versammlung in Wien gebrüllt. Mittelpunkt der aggressiven Parolen: Die Europäische Gaskonferenz in der Innenstadt. Schon kurz nach 8 Uhr ist es zu ersten Festnahmen gekommen. Mindestens zwei Polizisten sind verletzt worden, es wurden Steine in den Zelten der Aktivisten gefunden und es kam zum Einsatz von Pfefferspray. Auch die Diensthundestaffel und die WEGA waren im Einsatz und haben die Demo schließlich gewaltsam aufgelöst.