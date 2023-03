Braunauer Asylquartier wird monatlich „beleuchtet“

Aus Linzer Unterkunft wird wieder ein Hotel

In Linz konzentriert sich die Kritik weiter auf das Großquartier im ehemaligen Hotel Ibis beim Hauptbahnhof. Auf den offenen Brief von Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) reagiert Fussenegger: „Die kolportierten 300 Plätze sind die Maximalkapazität. Derzeit ist geplant, rund 100 Personen unterzubringen und dadurch auch andere Standorte in OÖ zu entlasten.“ Die Besitzerin des Ibis, BIP (Breiteneder Immobilien und Parking) in Wien schließt eine Verlängerung der Vermietung an die BBU mit Jahresende aus: „Wir wollen das Objekt wieder als Hotel nutzen. Pläne dazu liegen schon beim Gestaltungs-Beirat - und wir werden mit dem Renovieren beginnen, sobald wir das Okay haben.“