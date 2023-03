Willkommen im Stinatzer Osterwunderland!

Man kann ihn definitiv nicht verfehlen, den riesigen Magnolienbaum im Vorgarten des pastellrosa Hauses am Hauptplatz in Stinatz. Für einen Blickfang sorgen nicht nur seine prächtigen Blüten, sondern auch die vielen Ostereier, die in allen Größen und Farben von seinen Ästen baumeln. „Für mich ist Ostern das schönste Fest im Jahr, weil es das Fest der Auferstehung ist und Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod macht. Deshalb putze ich Haus und Garten schon ab dem zweiten Fastenwochenende österlich heraus“, sagt Irene Konrad voller Stolz.