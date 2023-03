Tatort Internet: Attacken unter Kindern steigen

Land OÖ gegen Hass im Netz

Damit es nicht so weit kommt, rollt das Land OÖ jetzt seine Kampagne „Stop Hass im Netz“ neu aus. Das Frauenreferat von LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) verbreitet Infos und Aufrufe für mehr Zivilcourage in den sozialen Netzwerken sowie direkt in den Schulen. „Wir wollen eine Kultur des Nicht-Wegschauens erzeugen“, so Haberlander.