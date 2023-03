17 Blockabfertigungen im zweiten Halbjahr in Tirol

Für Mattle eine „wirksame Methode"

Für Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) habe sich die Blockabfertigung „in den vergangenen fünf Jahren als wirksame Methode bewährt“. Großräumige Überlastungen und gefährliche Situationen an den Anschlussstellen können dadurch vermieden werden. Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) zeigte sich indes vom digitalen Simulationsmodell überzeugt: „Mithilfe modernster Technik gelingt es uns, treffsicher Kapazitäten auszuloten, Verkehrsflüsse zu modellieren und kritische Stunden und Tage auf Tirols Autobahnen vorab zu identifizieren. Diese Erkenntnisse werden wir auch bei der Erarbeitung eines neuen Verkehrsmanagementsystems für den Brennerkorridor, an dem wir aktuell mit unseren Partnern in Südtirol und Bayern intensiv arbeiten, einfließen lassen, sodass mittelfristig die derzeit noch zwingend erforderliche Notmaßnahme der Dosierung abgelöst werden kann“.