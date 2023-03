„Alles wird schlimmer“

In einem neuen Interview mit „E! News“ gab Panettiere preis: „Ich wünschte, ich hätte die Anzeichen erkannt. Aber ich hatte noch nie irgendwelche Geschichten darüber gehört. Ich dachte einfach, dass irgendetwas mit mir absolut nicht stimmt, also sagte ich mir: ‚Alkohol wird das Problem lösen!‘ Aber dem war nicht so. Für einen Moment hilft es, aber dann wird alles nur noch schlimmer.“