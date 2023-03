Vater hielt Sohn (17) bei Streit Messer an Hals

Zwischen die Fronten ist ein 17 Jahre alter Bursche am Samstagnachmittag in Wien geraten und verletzt worden. Zwischen dessen Eltern war im Bezirk Donaustadt ein heftiger Streit entbrannt, als der Jugendliche diesen schlichten wollte, drehte der verdächtige 45-Jährige völlig durch, griff zu einem Messer und hielt es seinem Sohn an den Hals.