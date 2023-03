Hier gibt‘s noch ein Mittagsmenü wie vor der Krise

Wer unter der Woche gut und günstig Mittagessen möchte, wird bei Sigi und Gabi John und ihrem Wirt z’Minsta in Altmünster ganz sicher fündig. Um 11,50 Euro kann man dort nämlich von Montag bis Freitag so viel essen wie man möchte und sich den Bauch so richtig vollschlagen. Eine Vorspeise, drei Hauptgerichte und eine Nachspeise stehen jeden Tag zur Auswahl – beim Besuch der „Krone“ am Donnerstag gab’s zum Beispiel eine Fleischstrudelsuppe, Tafelspitz mit Röstkartoffeln und Semmelkren, Spaghetti Bolognese mit Salat, gebackenen Sellerie mit Sauce Tartare und Salat – und als Nachspeise Marillenknödel. Reicht eine Portion nicht aus, kann man laut den Wirtsleuten jederzeit einen Nachschlag bekommen.