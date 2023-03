Riesengroßer Ärger über verschobene Operationen

Zwei Tage vergeblich an der Klinik gewartet und gehungert

Doch dazu kam es nicht. Sie habe den ganzen Tag wie vorgeschrieben nüchtern – also ohne etwas zu essen – im Zimmer darauf gewartet, endlich dranzukommen, schildert Frau Klausner das Erlebte. Am Abend die Enttäuschung: heute keine OP. Am nächsten Tag wurde der Patientin versichert, dass es diesmal klappt. Ein weiterer Tag in banger Erwartung verging. Am Abend dann erneut eine Absage. „Der Rat eines Arztes war: Sie können ja Schmerzmittel nehmen“, beschreibt die Tirolerin den Moment, der für sie das Fass zum Überlaufen brachte. Die Patientin verließ die Klinik – mit Schmerzen und Enttäuschung über ein System, dessen Fehlentwicklung Patienten ausbaden müssen und in dem hohe Kosten ohne Leistung verursacht werden.