Und... sie fahren doch! Saisonstart bei Fähren

60-Jahr-Jubiläum

Zum Saisonende im Vorjahr war die Schifffahrt bereits bei falschen Windverhältnissen problematisch - und das, obwohl die Fähren kaum Tiefgang haben. Wie es heuer aussehen wird, steht noch in den Sternen. Auch seitens der Fährbetreiber hofft man auf schnelle Hilfe. Die nun angedachte Variante den Einserkanal aufzustauen und so Wasser zurück in den See zu bringen, bringt Hoffnung. Denn rund um den See hängen viele Existenzen am Tourismus und damit am Überleben des Neusiedler Sees. „Wir feiern heuer unser 60-Jahr-Jubiläum“, so Stefan Gangl. „Hoffentlich mit viel Wasser im See. Das wäre wirklich das schönste Geschenk, das es für uns gäbe.“